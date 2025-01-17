"Москва сегодня": чем опасны крещенские гадания и что предвещает аномальная погода

Церковь предупреждает, что гадания на Крещение – это заигрывание с потусторонними силами. Историки, напротив, считают такие ритуалы безобидной частью культурных традиций. Они отмечают, что попытки узнать будущее, например, с помощью воска или зеркал, воспринимаются скорее как развлечение.

В то же время приметы не всегда радуют. Оттепель на Крещение, например, предвещает холодное лето. Однако аномальная погода помогла строителям в Москве ускорить темпы сдачи объектов.

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