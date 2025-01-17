ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт из-за дождя в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Вечерний разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00. Рекомендуем выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 19:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады и Ленинградском проспекте по направлению в центр.

Кроме того, во второй половине дня ожидаются затруднения в движении на ТТК в районе Беговой улицы, ТТК в районе улицы Сущевский Вал и Садовом кольце в районе Таганской площади.

Также водителей призвали быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а пешеходов – при переходе дороги.

Между тем облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в Москве 17 января. На дорогах возможна гололедица. Так, температура воздуха днем в столице будет в пределах 2–4 градусов тепла, в Подмосковье – 0–5 градусов. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 1 градуса, а в области – до минус 3 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.