В России представили прототип универсального паспорта будущего

Россиянам показали концепт паспорта будущего – документа, который объединяет функции внутреннего и заграничного паспорта. Он будет содержать актуальную информацию о владельце, включая СНИЛС, ИНН, место прописки и семейное положение. Отдельное внимание уделено безопасности данных при выезде за границу.

На странице для международного использования предусмотрен QR-код. Он открывает персональную страницу с медицинскими данными, группой крови и аллергиями, автоматически переведенную на несколько языков – это поможет в экстренной ситуации даже без знания языка.

Пока документ – лишь прототип, но его планируют представить в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.