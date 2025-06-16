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16 июня, 07:30

Общество

В России представили прототип универсального паспорта будущего

В России представили прототип универсального паспорта будущего

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Россиянам показали концепт паспорта будущего – документа, который объединяет функции внутреннего и заграничного паспорта. Он будет содержать актуальную информацию о владельце, включая СНИЛС, ИНН, место прописки и семейное положение. Отдельное внимание уделено безопасности данных при выезде за границу.

На странице для международного использования предусмотрен QR-код. Он открывает персональную страницу с медицинскими данными, группой крови и аллергиями, автоматически переведенную на несколько языков – это поможет в экстренной ситуации даже без знания языка.

Пока документ – лишь прототип, но его планируют представить в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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