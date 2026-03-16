Россиянам напомнили о новых правилах выдачи больничных листов. Если человек уходил на больничный четыре и более раз за последние полгода, то следующий больничный ему дадут только на пять дней. Продлевать его или нет, будет решать не лечащий врач, а врачебная комиссия. Она должна выявить, почему человек так часто болеет.

Кроме того, теперь право на больничные получат и самозанятые граждане, которые добровольно уплачивают страховые взносы. Пока это правило действует в качестве эксперимента.