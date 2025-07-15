Штраф или административный арест могут грозить в РФ за появление в купальнике вне пляжа

В России появление в купальнике вне пляжа может повлечь штраф или даже административный арест. Об этом предупреждают юристы.

Однако, по их словам, это грозит только в том случае, если непривычный для города дресс-код будет сопровождаться некорректным поведением. Например, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, провоцирует скандал или проявляет наглость в отношении окружающих.

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