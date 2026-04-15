15 апреля, 12:00Общество
Россиянам назвали признаки неиспользуемого дачного участка
На сегодняшний день существует множество признаков, по которым можно понять, что дачный участок является заброшенным. Основные из них перечислил заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.
В первую очередь, по словам эксперта, к данным критериям относятся мусор, кустарники и сорняки выше метра, которые занимают более 50% площади. Также, если на территории есть здание с разрушенными основными элементами, включая крыши и стены, либо же если имеющиеся строения не зарегистрированы.
Наличие вышеуказанных признаков могут привести к штрафам и изъятию участка.