Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 января.

Жители Подмосковья пожаловались на медленную уборку снега управляющей компанией. Известно о нескольких случаях, когда люди забрасывали снегом двери частной УК. Согласно нормативам, снег с пешеходных дорожек должен быть убран в течение 12 часов после окончания снегопада. Однако на данный момент ситуация чрезвычайная, признают эксперты.

Морозы с температурой ниже минус 20 градусов уже установились в Центральной России. В ближайшее время дальнейшее понижение температуры ожидается и в Москве. Уже 16 января столбики термометров опустятся до минус 9 градусов, а в выходные, 17 и 18 января, – до минус 15.

Двухпутный тоннель начали строить между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Щиту-гиганту "Лилия" предстоит пройти почти 3,5 километра, в том числе под водой.