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14 октября, 08:00

Общество

Диетолог рассказала, как правильно выбрать боул

Диетолог рассказала, как правильно выбрать боул

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Боул – блюдо, получившее название от посуды, в которой оно подается. Все ингредиенты в миску выкладываются по отдельности. Врач-диетолог Александра Разаренова посоветовала брать боул незаправленный соусом. Так оно простоит дольше. Заправка может быть упакована отдельно. В упаковке с продуктом также не должно быть никакой жидкости.

Также эксперт порекомендовала оценить условия хранения, готовый боул в герметичной упаковке рекомендовано держать при температуре от 2 до 6 градусов не больше 5 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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