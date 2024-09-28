"Долголетие шоу": выпуск 4

В следующем выпуске "Долголетие шоу" зритель узнает удивительную историю Ларисы Евгеньевной, опытного методиста одного из университетов, которая находится на перепутье.

Достигнув определенного возраста, многие ее коллеги уже ушли на заслуженный отдых. Однако Лариса всю жизнь грезила заниматься фотографией и изучать французский язык. Ее привлекают фильмы, песни и книги на этом языке без перевода, общение с носителями языка.

Сможет ли героиня преодолеть свои страхи и решиться оставить карьеру ради воплощения своих мечтаний? Подробнее – в проекте "Долголетие шоу".

