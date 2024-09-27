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27 сентября, 17:15

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях 27–29 сентября

Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях 27–29 сентября

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Сильный ветер и дожди прогнозируются в Москве с 27 по 29 сентября. Предупреждение выпустил комплекс городского хозяйства столицы.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На круглосуточном дежурстве находятся оперативный персонал и ремонтные бригады, в том числе сотрудники Мосводостока.

Москвичей и гостей города призвали быть внимательными, не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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