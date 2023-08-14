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14 августа, 18:45

Общество

Новости часа: более 765 тыс заявлений поступило в Росреестр по Москве в электронном виде

Новости часа: более 765 тыс заявлений поступило в Росреестр по Москве в электронном виде

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 765 тысяч заявлений поступило в Росреестр по Москве в электронном виде за январь-июль. Об этом сообщила пресс-служба.

Более 900 студентов вышли на практику на строительные объекты Москвы с января 2023 года. Это данные департамента градостроительной политики.

Генпрокуратура РФ предложила ввести единую фасовку товаров против манипуляций с ценами. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

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