В Москве 14 июля ожидаются осадки в полтора раза выше нормы

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что осадков в ближайшие сутки в городе может выпасть в полтора раза больше климатической нормы. Уже с полудня возможны дожди и грозы. Повышенная влажность в сочетании с жарой создаст эффект тропической духоты.

Температура воздуха 14 июля достигнет 30–32 градусов. Вечером немного температура воздуха опустится, но из-за роста влажности до 80% ощущение духоты усилится. Атмосферное давление начнет снижаться.

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