Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 12:15

Общество

В Москве 14 июля ожидаются осадки в полтора раза выше нормы

В Москве 14 июля ожидаются осадки в полтора раза выше нормы

Московские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии в Дубае

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней и ветра

Собянин: около 24 тыс школьников стали участниками предпрофессиональных каникул

"Утро": облачная погода, небольшой дождь и гроза ожидаются в Москве 14 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 54% 14 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 14 июля

"Утро": скорость ветра в столице составит 2 м/с 14 июля

Здоровое питание обсудят в программе "Миллион вопросов"

Синоптики спрогнозировали осадки в некоторых районах столицы 14 июля

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что осадков в ближайшие сутки в городе может выпасть в полтора раза больше климатической нормы. Уже с полудня возможны дожди и грозы. Повышенная влажность в сочетании с жарой создаст эффект тропической духоты.

Температура воздуха 14 июля достигнет 30–32 градусов. Вечером немного температура воздуха опустится, но из-за роста влажности до 80% ощущение духоты усилится. Атмосферное давление начнет снижаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика