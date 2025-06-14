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14 июня, 14:30

Общество

В Подмосковье проходят субботники против борщевика

В Подмосковье проходят субботники против борщевика

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На подмосковных и московских участках продолжаются субботники "Стоп борщевик". Участники борются с опасным растением вручную – наиболее экологичными способами: выкопкой корней и обрезкой зонтов.

Координатор инициативы Семен Колобаев подчеркивает важность полной экипировки – одежда с длинными рукавами, резиновые перчатки и защита кожи от сока растения. Врачи напоминают, что сок борщевика может вызвать тяжелые ожоги – от 1 до 4 степени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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