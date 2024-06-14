Нутрициолог рассказала, как выбрать натуральный молочный коктейль

Нутрициолог Злата Костогрыз объяснила, на что обратить внимание при покупке молочного коктейля. По ее словам, в состав качественного напитка входит цельное молоко, сахар, и добавки, например, какао или фруктовый наполнитель.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на содержание белка, жиров и углеводов в молочном коктейле. Если в составе напитка практически нет протеина и очень много углеводов, это значит, что он изготовлен не из цельного молока.

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