14 мая, 19:15Общество
Встреча пациента с донором костного мозга прошла на ВДНХ
На ВДНХ на пресс-конференции Национального регистра доноров костного мозга встретились пациент и человек, спасший ему жизнь.
Молодая москвичка Ирина Нечаева впервые увидела 12-летнего Эмиля Мочалкина, которому помогла, отдав свои клетки. Мальчику пересадили костный мозг два года назад от неродственного донора, которого нашли в базе Национального регистра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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