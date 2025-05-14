Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 19:15

Общество

Встреча пациента с донором костного мозга прошла на ВДНХ

Встреча пациента с донором костного мозга прошла на ВДНХ

Град прошел в некоторых районах Москвы

"Интервью": Вадим Верник – о том, что становится признаком гения

Теплая погода установится в Москве 15 мая

Непогода стремительно надвигается на Москву

В Москве растет число фитнес-клубов

"Атмосфера": пасмурная погода и дождь ожидаются в Москве 15 мая

Журналист Вадим Верник рассказал о своем детстве

"Вопрос спорный": в РФ предложили сократить рабочий день для родителей

В России участились случаи лжеветеринаров наносящих вред питомцам

На ВДНХ на пресс-конференции Национального регистра доноров костного мозга встретились пациент и человек, спасший ему жизнь.

Молодая москвичка Ирина Нечаева впервые увидела 12-летнего Эмиля Мочалкина, которому помогла, отдав свои клетки. Мальчику пересадили костный мозг два года назад от неродственного донора, которого нашли в базе Национального регистра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика