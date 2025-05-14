Встреча пациента с донором костного мозга прошла на ВДНХ

На ВДНХ на пресс-конференции Национального регистра доноров костного мозга встретились пациент и человек, спасший ему жизнь.

Молодая москвичка Ирина Нечаева впервые увидела 12-летнего Эмиля Мочалкина, которому помогла, отдав свои клетки. Мальчику пересадили костный мозг два года назад от неродственного донора, которого нашли в базе Национального регистра.

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