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16 апреля, 14:15

Общество

Юрист объяснила, как вернуть деньги за абонементы после закрытия фитнес-клуба

Юрист объяснила, как вернуть деньги за абонементы после закрытия фитнес-клуба

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Юрист Елена Рудакова объяснила, как клиенты московского фитнес-клуба, который внезапно закрылся, могут вернуть свои деньги. По ее словам, для этого нужно обратиться в суд с иском. После подачи претензии, если она не будет удовлетворена, суд вынесет решение в пользу посетителей, обязав фитнес-клуб выплатить не только неиспользованные деньги, но и штрафы по закону о защите прав потребителей.

Экс-вице-президент Национального фитнес-сообщества Светлана Андреева предупреждает, что при выборе фитнес-клуба важно обращать внимание на цены и избегать подозрительно дешевых предложений, которые могут указывать на скрытые проблемы клуба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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