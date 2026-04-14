Москвичам объяснили, можно ли выбрасывать скорлупу освященных яиц

Православные москвичи встретили Пасху с традиционными угощениями – куличами и крашеными яйцами. Но у многих возник вопрос, как правильно избавляться от крошек и скорлупы, поскольку некоторые верующие заявили, что отправить такие остатки пищи в мусорное ведро считается богохульством.

Священнослужители пояснили, что никакого жесткого запрета на выбрасывание скорлупы не существует. Более того, освящение яиц и куличей не является их превращением в святыню в полном смысле слова, а считается лишь благословением пасхальной трапезы.

