Эксперты рассказали, есть ли способ получить обратно свои деньги от заграничных компаний

Прекратил работать с россиянами американский сервис жилья Airbnb. И вместо денег он вернул "бонусы", которыми воспользоваться нельзя.

А российские клиенты Netflix решили сервис просто так не отпускать. Они потребовали от него 60 миллионов рублей за нарушения условий договора.

Есть ли способ получить обратно свои деньги от заграничных компаний? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







