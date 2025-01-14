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14 января, 16:15

Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали прирост и последующее таяние снежного покрова в Москве

В Гидрометцентре спрогнозировали прирост и последующее таяние снежного покрова в Москве

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Во вторник и среду, 14 и 15 января, в Москве ожидаются снегопады, но затем снег начнет таять из-за теплой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Последняя морозная ночь на этой неделе ожидается 16 января. Столбики термометров будут колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза.

С 17 по 19 января температура воздуха составит от минус 2 до 3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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