В Гидрометцентре спрогнозировали прирост и последующее таяние снежного покрова в Москве

Во вторник и среду, 14 и 15 января, в Москве ожидаются снегопады, но затем снег начнет таять из-за теплой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Последняя морозная ночь на этой неделе ожидается 16 января. Столбики термометров будут колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза.

С 17 по 19 января температура воздуха составит от минус 2 до 3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.