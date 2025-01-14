Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 15:15

Общество

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве

Коммунальные службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Снегопад в Москве увеличит сугробы до 4 сантиметров

Московские школьники получили награды за победы на международных олимпиадах

Столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности

Диетолог рассказала, как безопасно выбрать добавки для похудения

Синоптики спрогнозировали почти полное таяние снега в Москве к концу недели

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 14 января

Москвичам предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 16

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение связано с гололедицей, которая ожидается предстоящей ночью.

Согласно прогнозу, предупреждение будет действовать с 21:00 14 января до 09:00 следующего дня. Желтый уровень – это средний по интенсивности сигнал, указывающий на потенциально опасные погодные условия.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика