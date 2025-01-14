Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, предупреждение связано с гололедицей, которая ожидается предстоящей ночью.

Согласно прогнозу, предупреждение будет действовать с 21:00 14 января до 09:00 следующего дня. Желтый уровень – это средний по интенсивности сигнал, указывающий на потенциально опасные погодные условия.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.