Водители смогут предъявлять документы со смартфона через приложение "Госуслуги авто"

Показывать водительские права автоинспектору теперь можно с телефона. В приложении "Госуслуги авто" появилась специальная функция "Предъявить документы". С ее помощью генерируется QR-код, который может считать инспектор.

На "Госуслугах авто" есть цифровые копии водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. Однако это не освобождает водителей от обязанности возить с собой бумажные документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.