В Таджикистане умерли рожденные накануне шестерняшки

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В Таджикистане умерли шестеро младенцев, рожденных накануне в областном роддоме Ходжента, сообщает ТАСС.

Основными причинами смерти двоих мальчиков и четырех девочек стали преждевременные роды и низкий вес малышей. Их мать – местная жительница Муборак Сохибова. Врачи роддома оценивали состояние новорожденных и женщины как нормальное.

Рождение сразу шести детей стало первым случаем в истории Таджикистана. В 2020 году в республике родились сразу пять младенцев – два мальчика и три девочки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденной девочки в мусорном баке на юго-востоке Москвы. Правоохранители изучали записи камер видеонаблюдения. По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".



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