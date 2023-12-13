Нутрициолог рассказала москвичам, как выбрать наиболее полезное какао

Нутрициолог Анастасия Суслова дала несколько советов по выбору вкусного и полезного какао. Прежде всего, эксперт рекомендует обратить внимание на сорт бобов. Криольо, тринитарио или формастеро считаются самыми вкусными.

Кроме того, какао-порошок может быть неалкализованным и алкализованным. Второй продукт обрабатывают специальным щелочным раствором при температуре более 200 градусов. Такое какао добавляют в выпечку и используют для заваривания и приготовления напитка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.