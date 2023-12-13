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13 декабря, 07:45

Общество

Нутрициолог рассказала москвичам, как выбрать наиболее полезное какао

Нутрициолог рассказала москвичам, как выбрать наиболее полезное какао

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Нутрициолог Анастасия Суслова дала несколько советов по выбору вкусного и полезного какао. Прежде всего, эксперт рекомендует обратить внимание на сорт бобов. Криольо, тринитарио или формастеро считаются самыми вкусными.

Кроме того, какао-порошок может быть неалкализованным и алкализованным. Второй продукт обрабатывают специальным щелочным раствором при температуре более 200 градусов. Такое какао добавляют в выпечку и используют для заваривания и приготовления напитка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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