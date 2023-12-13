Горожан приглашают присоединиться к проекту "Московская ходьба"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей приглашают присоединиться к бесплатному проекту столичного Департамента спорта "Московская ходьба". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам предлагают следовать по пешеходным маршрутам с палками для скандинавской ходьбы, одновременно узнавая новое об окружающих объектах. Такие тренировки подойдут для всех желающих вне зависимости от пола, возраста и уровня физподготовки. На разных точках маршрута необходимо будет сканировать QR-коды, по ссылкам из которых будут рассказаны интересные факты о природных и культурных объектах, встречающихся на пути.

На данный момент в Москве доступны 25 спортивно-познавательных маршрутов, расположенных в 19 столичных парках. Они разработаны совместно с туристическим сервисом Russpass и проектом "Москва глазами инженера".

Участники могут пройти по маршрутам в парке "Сокольники", в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", ВДНХ, олимпийскому комплексу "Лужники" и прочим площадкам.

Горожанам предлагается изучить описания 100 спортивных и туристических достопримечательностей. Главной целью проекта является демонстрация того, что занятия скандинавской ходьбой в условиях современного мегаполиса возможны в любое время года – зимой подобные тренировки станут альтернативой катанию на коньках и лыжах.

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо выбрать понравившийся маршрут на сайте "Московской ходьбы", найти первую площадку, размяться, отсканировать QR-код и следовать дальнейшим указаниям.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что площадки для дворового и уличного спорта дают горожанам новые возможности для занятий. Он уточнил, что бесплатная спортивная инфраструктура на свежем воздухе, которую можно использовать без графика, позволяет людям "двигаться в своем ритме". Чем больше будет подобных площадок, тем больше людей начнут заниматься своим здоровьем, подытожил он.

До этого Сергей Собянин отмечал, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. Так, на сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортзон.

Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта