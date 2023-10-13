Ученые обнаружили, что съемные квартиры ускоряют старение

Люди, проживающие в съемной квартире, стареют быстрее, чем курильщики. К такому выводу пришли британские и австралийские ученые.

В основу исследования легли не только опросы, но и медицинские анализы. Как выяснилось, кровь арендаторов и собственников отличается. По мнению ученых, виноват постоянный стресс из-за необходимости оплачивать чужое жилье вместо покупки своего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.