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13 октября, 08:00

Общество

Ученые обнаружили, что съемные квартиры ускоряют старение

Ученые обнаружили, что съемные квартиры ускоряют старение

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Люди, проживающие в съемной квартире, стареют быстрее, чем курильщики. К такому выводу пришли британские и австралийские ученые.

В основу исследования легли не только опросы, но и медицинские анализы. Как выяснилось, кровь арендаторов и собственников отличается. По мнению ученых, виноват постоянный стресс из-за необходимости оплачивать чужое жилье вместо покупки своего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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