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Общество

Будущие контрактники в столичном пункте отбора рассказали о патриотическом настрое

Будущие контрактники в столичном пункте отбора рассказали о патриотическом настрое

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улицу Яблочкова.

"Долго думал об этом, в самом деле. Во-первых, патриотический настрой. Во-вторых, много очень товарищей моих там, из моего города, с кем служили срочную службу. Считаю, это мой долг", – рассказал о своей мотивации один из посетителей пункта отбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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