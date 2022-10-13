"Принесу пользу для Родины": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

В Москве добровольцы и мобилизованные продолжают прибывать в военкоматы и временные пункты призыва. Там можно пройти медкомиссию, оформить документы, поговорить с психологом и получить направление на сборы. Один из таких пунктов развернут на улице Яблочкова.

"Идем с энтузиазмом, с хорошим настроем. Если я принесу пользу для нашей Родины, пусть это будет на славу нашей страны", – рассказал один из добровольцев.

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