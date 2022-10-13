Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Общество

"Принесу пользу для Родины": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

"Принесу пользу для Родины": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

"Доктор 24": мозг

"Доктор 24": боль в животе

"Атмосфера": 7 градусов тепла ожидается в столице вечером 13 октября

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества станций метро в 2023 году

"Жизнь в большом городе": мигранты

В Европе рассказали, как экономят электроэнергию

"Настрой – идти за своих": мобилизованный рассказал, как относится к частичной мобилизации

"Время новых": библиотека ароматов

Новости часа: в Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы

В Москве добровольцы и мобилизованные продолжают прибывать в военкоматы и временные пункты призыва. Там можно пройти медкомиссию, оформить документы, поговорить с психологом и получить направление на сборы. Один из таких пунктов развернут на улице Яблочкова.

"Идем с энтузиазмом, с хорошим настроем. Если я принесу пользу для нашей Родины, пусть это будет на славу нашей страны", – рассказал один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика