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13 сентября, 09:45

Общество

В Москве наградили лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России"

В Москве наградили лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России"

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В Москве наградили лауреатов премии "Лучший промышленный дизайн России". В число победителей и призеров вошли больше 20 московских проектов.

Эксперты, среди прочего, оценивали дизайн транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, оформление производственных пространств, а также упаковки продуктов питания и лекарств – всего 13 категорий. Свои проекты представили предприятия из 49 регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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