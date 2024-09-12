"Безопасный город": в Москве таксист принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома

В Москве таксист Талиб Набиев принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома. Мужчина вез пассажирку в роддом, но ребенок решил появиться на свет прямо в дороге.

По словам водителя, роженица сохраняла удивительное спокойствие, волновалась только за испачканное сиденье. В свою очередь, ее супруг растерялся. Набиев рассказал, что при оплате мужчина не смог удержать кошелек, потом уронил деньги. Подробнее – в программе "Безопасный город".