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12 сентября, 21:35

Общество

"Безопасный город": в Москве таксист принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома

"Безопасный город": в Москве таксист принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома

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В Москве таксист Талиб Набиев принял роды у пассажирки в 700 метрах от роддома. Мужчина вез пассажирку в роддом, но ребенок решил появиться на свет прямо в дороге.

По словам водителя, роженица сохраняла удивительное спокойствие, волновалась только за испачканное сиденье. В свою очередь, ее супруг растерялся. Набиев рассказал, что при оплате мужчина не смог удержать кошелек, потом уронил деньги. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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