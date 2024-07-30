В России около 4 млн человек привились от клещевого энцефалита

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В России в 2024 году от клещевого энцефалита привились порядка 4 миллионов человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В медицинские организации с уксусами клещей обратились уже более 387 тысяч граждан. Наибольшее количество отмечено в Свердловской области, Пермском крае, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской областях, Удмуртии, а также Новосибирской, Тюменской и Челябинской областях.

Кроме того, в стране продолжаются акарицидные обработки территорий. Всего обработано свыше 228,7 тысячи гектаров. На территории детских оздоровительных учреждений – свыше 51,2 тысячи гектаров с проведением контроля качества.

Врач-дерматолог Дарья Дроздова ранее рассказала, что после укуса зараженного боррелиозом клеща на коже человека можно заметить покраснение, которое увеличивается и напоминает мишень. В первую очередь необходимо осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой и приложить лед.

Защититься от клещей помогут специальные спреи. Врач-инфекционист и эксперт в вакцинации Екатерина Степанова также рекомендовала одеваться на прогулку так, чтобы кожа не была доступна паразитам.