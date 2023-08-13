Канцтовары и детская одежда подорожали в преддверии нового учебного года

Почти 10 тысяч рублей в среднем придется потратить родителям, чтобы собрать в этом году ребенка в школу. Это следует из данных ресурса "Чек. Индекс".

В прошлом году школьная форма обходилась родителям примерно в 2,3 тысячи рублей, сейчас это почти 3 тысячи рублей. Набор канцелярских товаров можно было купить за 900 рублей, а теперь за него придется отдать 1 250 рублей.

Подробнее о том, как изменились цены на канцтовары и детскую одежду, – в эфире телеканала Москва 24.

