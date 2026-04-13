Россиян, страдающих аллергией, стало больше в 4 раза. Новые данные выявили ученые, сравнив 3 поколения и изучив сведения с 1980-х годов до 2000-х.

Несмотря на продолжающийся рост числа болеющих, за указанный период появились и новые методы определения аллергенов. Например, иммуноферментный анализ позволяет проверить реакцию на 12 или сразу на 300 раздражителей.

Исследование занимает 4 часа: одна капля плазмы крови помещается на чип, и через несколько часов пациент узнает, на что именно у него аллергия – на продукты, пыльцу или лекарства.

