Станция метро "Коммунарка" готова более, чем на 50%

Станция метро "Коммунарка" будущей Троицкой линии готова больше, чем на 50%. Предполагается, что каждый день она будет принимать по 20 тысяч пассажиров. Параллельно идет строительство платформ и вестибюлей, которые войдут в состав первого участка новой ветки.

930 тысяч москвичей приняли участие в городском субботнике. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане. Горожане убрали мусор и прошлогоднюю листву из дворов и парков.

Современные технологии способствуют развитию столичных учреждений. Так, по словам Сергея Собянина, с помощью городских онлайн-сервисов жители покупают билеты в столичные учреждения культуры через единую билетную систему.

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