Более 900 тыс малых и средних компаний работают в Москве

Число малых и средних предпринимателей в Москве быстро растет. В настоящее время их более 908 тысяч – это на 23 тысячи больше, чем в начале 2024 года.

Эксперты объясняют такой рост расширением возможностей для российских предпринимателей после введения санкций и ухода западных компаний. Еще один стимул к развитию – поддержка предпринимательства со стороны федеральных и столичных властей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.