Температура до 18 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает температура до 18 градусов в выходные и первой половине следующей недели. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В субботу, 13 апреля, в Москве днем воздух прогреется до 13–15 градусов тепла, ночная температура составит плюс пять – плюс семь градусов", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 14 апреля, синоптики прогнозируют 16–18 градусов, ночью столбики термометров останутся прежними. В понедельник, 15 апреля, в столице похолодает до 10–12 градусов. Ночью воздух прогреется до 6–8 градусов, однако 16 апреля значения поднимутся до 11–16 градусов днем.

Такая же температура воздуха ожидается и в среду, 17 апреля. Днем она составит от 11 до 16 градусов, а ночью будет от 2 до 7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что жителей и гостей Москвы ожидают небольшие дожди и понижение температуры до 10–15 градусов на следующей неделе. Самым холодным днем станет понедельник, 15 апреля, когда значения не поднимутся выше 10 градусов.

До этого научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что в этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м.