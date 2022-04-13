Уровень воды в Оке поднялся до предельных отметок

Уровень воды в Оке, одной из самых полноводных рек Подмосковья, поднялся до предельных отметок. В Озерах разобрали понтонный мост. В Луховицах для автотранспорта не работает Белоомутская переправа. Людей переправляют катерами и теплоходами.

В Красногорске тоже много рек с весенним разливом. Но специалисты уверены, что в этом году характер половодья не будет экстремальным, – водохранилища все готовы к приему талой воды. Уровень подтопления круглосуточно мониторят спасатели.

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