Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса. Во-первых, нужно постоянно протирать смартфон антисептиком, особенно в конце рабочего дня.

Также нужно обязательно мыть руки с мылом по 20 секунд после общественных мест и протирать одноразовым полотенцем. Специалисты советуют также носить с собой влажные салфетки и постоянно ими пользоваться.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, более четырех тысяч скончалось. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24

