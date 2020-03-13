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13 марта 2020, 11:30

Общество

Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса

Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса

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Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса. Во-первых, нужно постоянно протирать смартфон антисептиком, особенно в конце рабочего дня.

Также нужно обязательно мыть руки с мылом по 20 секунд после общественных мест и протирать одноразовым полотенцем. Специалисты советуют также носить с собой влажные салфетки и постоянно ими пользоваться.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, более четырех тысяч скончалось. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24

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Сюжет: Коронавирус
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