Шри-Ланка уведомила РФ о прекращении выдачи виз из-за коронавируса

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Шри-Ланка уведомила РФ о прекращении выдачи виз по прилете из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

"Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12:00 14 марта 2020 года оформления виз по прилете в международном аэропорту Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визу в Шри-Ланку можно получить, оформив электронное разрешение на государственном сайте eta.gov.lk и в посольстве Шри-Ланки в РФ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.