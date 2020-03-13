Во власти стихии. Что делать, если на машину упало дерево

Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре. Из-за порывов до 25 метров в секунду в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Стихия будет бунтовать весь день 13 марта, а это значит, что есть вероятность нанесения ущерба. Москвичи уже выкладывают в соцсетях фото поваленных деревьев. Москва 24 рассказывает, что делать, если жертвой непогоды стал ваш автомобиль.

На машину упало что-то громоздкое. Что делать?

Ветер в прямом смысле ставит под удар ваш автомобиль. Из зоны риска вычеркнуты, конечно, машины, которые пережидают непогоду на подземном паркинге или в гараже. Но если они припаркованы на улице, от упавшего дерева или рекламного щита не спасет даже платная стоянка. А что спасет? Холодная голова, руки, телефон. В первую очередь нужно не паниковать, а действовать быстро, но без суеты. Вот пошаговый план.

Если на автомобиль упало дерево, билборд, столб электропередачи или какая-то другая массивная конструкция, не старайтесь отодвинуть ее своими силами. За каждую такую конструкцию (и за дерево) кто-то несет ответственность, следовательно, в большинстве случаев хозяину авто, которое пострадало, могут возместить ущерб. Не трогайте, не убирайте, не передвигайте ничего.

Если на машину что-то рухнуло на территории супермаркета, заправки, ресторана, ищите руководство заведений.

Не выпускайте телефон из рук: сразу же сфотографируйте место инцидента с нескольких ракурсов. Постарайтесь, чтобы в кадр попали таблички с адресом, узнаваемые здания, которые могут послужить ориентиром, а также само дерево и его слом (чтобы специалисты смогли установить причину его слома). Без фото ни страховая, ни городские службы ущерб возмещать не будут.



Прибывший участковый должен составить акт осмотра места происшествия. В нем полицейский обязан указать причину, по которой упало дерево. В нашем случае – это сильный ветер. Кроме того, участковый должен описать причиненный ущерб и сделать выводы о качестве работы организаций, обслуживающих придомовую территорию. Внимательно читайте акт: если укажете, что не имеете ни к кому претензий, компенсации не получите.

Попытайтесь узнать, на чьем балансе находится дом, рядом с которым произошел инцидент. Коммунальщики обязаны следить за состоянием прилегающей к дому территории. Возможно, они делали это спустя рукава, и тогда дерево упало не из-за ветра, а из-за халатности эксплуатационных служб (которые, например, должны были убрать сухостой, но не сделали этого). Это относится и к рекламным щитам – если они падают от ветра, ответственность несет компания, которая устанавливала конструкцию.

Когда о страховой выплате можно не мечтать

Фото: Агентство "Москва"

Пришло время вспомнить о страховке. Если полиса КАСКО нет, возместить ущерб можно, но при условии, что пострадавший автомобиль находится в черте города. Главное – оставаться на месте происшествия и действовать по плану. Если автомобиль оставлен на обочине проселочной дороги у лесного массива, про возмещение ущерба можно забыть. Кстати, если авто припарковано в местах, не предназначенных для стоянки, компенсацию вы не получите даже при наличии полиса КАСКО, потому что нарушили условия договора.

Падение дерева классифицируется как "стихийное бедствие", если, конечно, вам не удастся доказать, что злоумышленник целенаправленно подпилил ствол, чтобы он упал именно на вашу машину – тогда это будет "противоправным действием третьих лиц". Допустим, вы предусмотрительно приобрели полис с защитой от падающих деревьев. Полицию вызвали, место происшествия запечатлели со всех сторон. Звоните в страховую: там подскажут алгоритм действий.

Страховая компания (а не ТСЖ) обязана возместить ущерб, если случай является страховым и автолюбитель никак не способствовал падению дерева на машину. Согласно всем правовым нормам, автовладелец не обязан дежурить сутками напролет возле своей машины и отбивать падающие деревья. Если же в страховой решили ничего не платить, не бойтесь идти в суд.

Мнение эксперта Если страховая компания отказывается выплачивать возмещение по КАСКО, следует обращаться в суд. В принципе, очень многие страховые компании, если речь идет о незначительном ущербе, например, разбито лобовое стекло или требуется заменить крыло автомобиля, сделают это без длительных разбирательств. Если у вас есть страховка, но вы уехали с места происшествия, то здесь все зависит от правил страхования в данной компании. Обычно компания требует присутствия страхового агента или иного представителя.

Антон Лелявский адвокат Если страховая компания отказывается выплачивать возмещение по КАСКО, следует обращаться в суд. В принципе, очень многие страховые компании, если речь идет о незначительном ущербе, например, разбито лобовое стекло или требуется заменить крыло автомобиля, сделают это без длительных разбирательств. Если у вас есть страховка, но вы уехали с места происшествия, то здесь все зависит от правил страхования в данной компании. Обычно компания требует присутствия страхового агента или иного представителя.

Что еще можно сделать?

Фото: Агентство "Москва"

Желательно найти свидетелей инцидента – тех, кто находился рядом и видел момент падения дерева. Попросите о помощи, запишите контакты. Именно они смогут подтвердить, что автовладелец не бросил машину под деревом, а припарковал ее в безопасном месте, где нет знаков, запрещающих парковку.

Следующий шаг – оценка ущерба. Это сделают в автотехнической экспертной организации. Специалисты осмотрят автомобиль и скажут, сколько вам потребуется денег на ремонт. Если машина находится в таком состоянии, что годится только на сдачу в пункт приема лома, то экспертизу смогут провести и по фотографиям.

Финальным этапом становится иск в суд. Ответчик – служба, ответственная за состояние дворовой территории, то есть ДЭЗ, ЖЭК или ТСЖ. Иногда приходится судиться и со страховыми компаниями: водитель должен доказывать, что дерево упало на автомобиль не из-за нарушения правил парковки, а из-за погодных условий, потому что страховая компания не хочет раскошеливаться – по сути выполнять свои обязанности.

Не стоит забывать и об элементарных правилах безопасности. МЧС советует при сильном ветре парковать машины как можно дальше от деревьев, рекламных щитов, слабоукрепленных и ветхих конструкций. Самые опасные деревья – дубы, тополя, ели и сосны: в них чаще всего попадают молнии. А если непогода (гроза, молния, сильный ветер) застала вас в дороге, остановите автомобиль у обочины, заглушите двигатель, опустите антенну и включите "аварийку".

