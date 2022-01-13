Многоразовые тканевые маски бесполезны против "Омикрона" – вирусологи

Европейцы постепенно переходят к маскам с клапаном. А многоразовые тканевые в некоторых странах попали под запрет.

Например, в Румынии. Там ношение таких масок приравнивается к их отсутствию. Штраф за это составляет 600 евро.

Вирусологи считают, что такие маски не задерживают вирус, а поскольку в данный момент повсеместно распространяется заразный "Омикрон", то такие средства защиты становятся бесполезными.

Что это за маски с клапаном, насколько они надежны и сколько стоят?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.