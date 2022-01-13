Вирусолог рассказал, сколько продлится волна "Омикрона" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новая волна коронавируса в России, вызванная распространением нового штамма "Омикрон", продлится несколько месяцев, рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

"Волна будет проходить в течение 2–3 месяцев", – сказал вирусолог в беседе с "Петербургским дневником".

По сравнению с "Дельтой" новый штамм распространяется примерно в пять раз быстрее, подчеркнул эксперт. По его словам, это подтверждают математические модели, основанные на данных по заболеваниям в Европе и США.

"Москва – самый крупный город Европы, скученность колоссальная, поэтому сейчас полыхнет, будет это очень сильно", – отметил специалист.

Чумаков также спрогнозировал превращение коронавируса в сезонное заболевание наподобие гриппа.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что рост суточной заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением "Омикрона". Он напомнил, что защитой от тяжелых последствий по-прежнему остается вакцинация.

За последние сутки в России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала 2022 года. Днем ранее показатель заболеваемости составлял 17 946.

