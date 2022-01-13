Ученые нашли непобедимое антитело к коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле обнаружили в организме человека непобедимое антитело к коронавирусу. Об этом сообщает Life.ru.
Человеческому организму необходимо обезвредить спайк-белок, чтобы не пустить частицу коронавируса. Спайк-белок состоит из разных деталей, к каждой из которых прикрепляет антитело. Из-за этого вирус всячески видоизменяется, меняет структуру.
"На шипе есть один принципиально важный участок, так сказать, передний край – так называемый рецептор-связывающий домен. Это самый главный крючок. У превеликого множества человеческих клеток – и в кровеносных сосудах, и в кишечнике, и в легких – есть совершенно одинаковые рецепторы – АПФ2. Они вирусу SARS-Cov-2 и нужны, его крючок нацелен именно на эти рецепторы", – говорится в сообщении.
Иммунитет поражает этот крючок антителами, а коронавирус начинает мутировать, из-за чего хуже цепляется за клетку. При этом есть место, которое вирус не может изменить, так как в противном случае не сможет зацепиться за рецептор.
Ученые нашли в организме выздоровевшего человека антитело против этого участка. Его вырабатывают B-лимфоциты. Исследователи выяснили, что, по сути, антитело притворяется рецептором. Такое явление назвали молекулярной мимикрией.
Ученые пришли к выводу, что если найти способ производить в организмах человека такие антитела, то людям не будут страшны новые штаммы коронавируса.
Ранее сообщалось, что польские ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса. Раньше главными показателями тяжелого течения коронавируса считались возраст, ожирение и другие факторы. Однако исследователи, работа которых продлилась более полутора лет, обнаружили элемент, отвечающий за риск при коронавирусе.
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