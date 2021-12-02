"Город женщин": Елена Бунина

Сайт Москва 24 рассказывает о женщинах, которые добились успехов своим трудом и упорством. Героиней ролика стала генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

Подробнее о том, как Буниной удалось добиться успеха, смотрите в ролике.