Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 12:15

Общество

Врач рассказал, почему нельзя делать пирсинг в домашних условиях

Врач рассказал, почему нельзя делать пирсинг в домашних условиях

"Доктор 24": психолог рассказала, как наладить режим

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

IT- классы откроют в 168 столичных школах

Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет

Синоптики спрогнозировали кратковременные осадки в течение дня в Москве 12 сентября

В России за последнюю неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на четверть

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 12 сентября

Новости мира: активная фаза военных учений сил ОДКБ завершилась в Киргизии

Пирсинг снова набирает популярность у подростков. На маркетплейсах доступны все материалы для создания прокола в домашних условиях. Цены от ста рублей.

Однако врачи предупреждают, что подобное увлечение может привести к серьезным последствиям. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что, если при проколе языка попасть в вену, можно лишиться вкусовых ощущений и получить анемизацию языка.

К каким еще последствиям может привести прокол пирсинга в домашних условиях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика