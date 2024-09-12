Врач рассказал, почему нельзя делать пирсинг в домашних условиях

Пирсинг снова набирает популярность у подростков. На маркетплейсах доступны все материалы для создания прокола в домашних условиях. Цены от ста рублей.

Однако врачи предупреждают, что подобное увлечение может привести к серьезным последствиям. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что, если при проколе языка попасть в вену, можно лишиться вкусовых ощущений и получить анемизацию языка.

К каким еще последствиям может привести прокол пирсинга в домашних условиях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.