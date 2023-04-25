Эксперт рассказал, людям с какими заболеваниями не стоит делать пирсинг

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Воздержаться от пирсинга стоит при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре тела и серьезных психических заболеваниях. Не рекомендуется делать пирсинг людям с кожными заболеваниями, например при псориазе, рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач уточнил, что после процедуры пирсинга, место прокола будет болеть, но неприятные ощущения обычно исчезают в течение нескольких дней. Крутить серьгу в свежем проколе не рекомендуется, так как это травмирует кожу и мешает заживлению.

"Также важно соблюдать все требования по уходу за проколом – обрабатывать место прокола водным раствором антисептика. Если же место прокола спустя некоторое время начинает гноиться – это свидетельствует об инфицировании раны вследствие неправильно проведенной манипуляции и попадания в нее микроорганизмов. В такой ситуации требуется обратиться к врачу-хирургу", – предупредил медик.

Пирсинг может вызывать аллергическую реакцию у некоторых людей. При развитии аллергии доктор посоветовал убрать металл, на который возникла реакция, и попробовать заменить его на другой. По словам врача Хомякова, более безопасными являются изделия из золота, платины, серебра.

В зоне повышенного риска для здоровья при пирсинге также имеют люди с нарушениями свертываемости крови, добавил медик.

"Физиологического смысла пирсинг не имеет. Если медицинских противопоказаний нет, то это выбор каждого человека. Стоит помнить о том, что в зависимости от части тела проколы могут заживать относительно быстро, например язык (2–3 недели), или медленно – хрящ уха (до 6–8 месяцев)", – рассказал доктор.

Хомяков акцентировал внимание на особенностях пирсинга языка. По его словам, людям с пирсингом в губе, щеке или на языке следует чаще ходить к стоматологу из-за повышенного риска сколов и трещин на зубах.

Важно помнить о правилах безопасности при прокалывании: процедуру нужно выполнять только в профессиональном салоне с тщательным соблюдением гигиены и использованием стерильных или одноразовых инструментов. При несоблюдении этих мер человек рискует заразиться такими опасными инфекциями, как гепатит B, C, столбняк или ВИЧ.

Ранее отоларинголог рассказал, какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей. По словам эксперта, многолетний контакт металла с ушной раковиной оказывает негативное воздействие на системы человека и может спровоцировать появление болей в сердце и желудке.