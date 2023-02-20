Эксперт рассказал, какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Пирсинг может спровоцировать появление болей в сердце и желудке, так как многолетний контакт металла с ушной раковиной оказывает негативное воздействие на системы человека. Об этом News.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

"Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам, лечениям травами, корнями, акупунктуре. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры", – сказал он.

По словам врача, пирсинг может оставить рубцы и спайки, которые выглядят не совсем эстетично.

Ранее стилист и дизайнер Александр Рогов назвал самые трендовые украшения. По его словам, сегодня актуальны любые аксессуары в виде сердец – серьги, подвески, крупные браслеты, а также украшения для тела, топы и бра, напоминающие кольчугу.



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