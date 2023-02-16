Оториноларинголог предупредил о рисках использования внутриканальных наушников

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Даже однократное использование внутриканальных наушников способно привести к появлению пробки в ушах. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-сурдолог, оториноларинголог Марина Паукова.

"Иногда причина формирования пробки – неправильная гигиена слухового прохода. Установка инородного тела в слуховой проход, а именно это и происходит, когда мы используем внутриушный наушник, – является агентом, проталкивающим серу из наружного ушного канала в глубже расположенный отдел", – указала она.

Специалист объяснила, что слуховой проход имеет подвижную хрящевую часть и неподвижную костную. В первой присутствуют ворсинки, которые выгоняют серу наружу и обеспечивают очищение наружного слухового прохода. Ухо не сможет само очиститься, если серные массы проникнут в костную неподвижную часть, отметила эксперт.

"В норме в ухе нет инородных тел, поэтому, как только его перекрывают, нарушается вентиляция. Соответственно, увеличивается влажность и повышается секреция серы, а это и есть риск пробки", – сказала она.

По словам Пауковой, длительное использование внутриканальных наушников способно спровоцировать тяжелые воспаления, нарушение слуха и травмы барабанной перепонки.

Ранее лор Магомедали Минатуллаев сообщил, что главными симптомами отита являются зуд, боль в ушах, отдающая в челюсть, висок или глаза, а также повышение температуры тела и периодическое головокружение. Заболевание может возникнуть в связи с вирусной инфекцией, травмой или грибковым воспалением. Он заявил, что в случае игнорирования недуга может развиться менингит.

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