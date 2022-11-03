Стилист Рогов рассказал, какие украшения в настоящее время в тренде

Фото: телеграм-канал ROGOV

Телеведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов в своем телеграм-канале назвал самые трендовые украшения.

По его словам, сегодня актуальны любые аксессуары в виде сердец – серьги, подвески, крупные браслеты, а также украшения для тела, топы и бра, напоминающие кольчугу.

Стилист посоветовал обратить внимание на жемчуг, отметив, что интереснее всего смотрятся модели, которые сочетают жемчужины разного размера.

В настоящее время популярны тренды, которые вернулись в моду из 2000-х. Один из них – пирсинг. Рогов рекомендует носить украшения на губах, в носу и над бровями.

"Еще один из трендовых аксессуаров – брендированные чокеры", – добавил телеведущий.

Ранее стало известно, что мода на яркие брови ушла. По мнению бровиста и креативного директора студий Brow Up! Анны Байгильдиной, в настоящее время лучше избегать насыщенных линий и яркого окрашивания при оформлении бровей.



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