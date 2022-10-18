Эксперт назвала яркие брови антитрендом сезона

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бровист и креативный директор студий Brow Up! Анна Байгильдина заявила, что на сегодняшний день мода на яркие брови ушла. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Можно выделить главные антитренды последних нескольких сезонов – излишняя яркость и броскость бровей. Насыщенное окрашивание, идеально четкие линии – это то, чего следует избегать в новом сезоне", – пояснила эксперт.

Она уточнила, что восточный тип бровей в настоящее время сменяют европейский и скандинавский. Байгильдина посоветовала оставлять естественную форму с легкой небрежностью и выбирать натуральный цвет, который на 1–2 тона был бы темнее корней волос.

Специалист также обратила внимание на процедуру легкого осветления бровей. Она делает эффект выгоревших волосков, как после солнца.

Ранее стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, как выглядеть модно предстоящей зимой. По его словам, в этом году в тренде останется искусственный мех. Пуховики, уточнил эксперт, также будут в моде в этом зимнем сезоне.



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