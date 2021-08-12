Эксперт оценил вероятность приближения якутского смога к столице

Четверг стал самым дождливым днем лета в Москве и области. Синоптики уверены, что август досрочно выполнит норму по осадкам.

Вероятно, благодаря им смог от якутских пожаров и не доберется до столицы. Новость о приближающемся смоге появилась сегодня. Что думают синоптики, прямо сейчас узнаем у ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

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